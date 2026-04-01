Galactic Travels™ Top 20 Report for March, 2026

WDIY 88.1 FM Galactic Travels™ Top 20 for March, 2026.
Shows #1492 to #1495; 5-March-2026 to 26-March-2026.
Reported in non-ranked, alphanumeric order.
Compiled by Bill Fox.
The Special Focus for February was Asheville electro-music Festival.
ARTIST - ALBUM TITLE - LABEL
=================================================
Autistici - Familiarty Unfolded - Audiobulb
Barry Schrader - Ambient:Aether - Ex Machina
Brendan Pollard - The Coils Suite - Acoustic Wave
Chris Carter and Ian Boddy - Caged [25th Anniversary Edition] (DiN)
Craig Padilla and Marvin Allen - Unfolding Skies - Spotted Peccary Music
d'Voxx - HERZOG: A Retrospective - DiN
Deborah Martin and Jill Haley - Rendering Time - Spotted Peccary Music
Erik Wøllo - Gateway: 2025 Remaster - Projekt
fields we found - landscape 02 - quiet details
Jon Jenkins - Flow [2025 Remaster] - Spotted Peccary Music
Kayla Painter - Tectonic Particles - quiet details
Paul Beaudoin and Ümlaut - Cairn - Audiobulb
Philip Blackburn - Ordo - Neuma
Steve Tibbetts - Close - ECM
Synquentium - Immersion in Total Emptiness - Acoustic Wave
Thaneco and Sokratis Votskos - Space Reveries - Thaneco
Various Artists - Asheville electro-music 2014 - electro-music media
Various Artists - Asheville electro-music 2015 - electro-music media
Various Artists - Asheville electro-music 2016 - electro-music media
Various Artists - Mountain Skies 2012 - electro-music media