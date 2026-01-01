WDIY Directory

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Active Lehigh Valley
Charla Comunitaria
HerStory: Women Who Lead
Influence Unplugged: Celebrating Black Legacy
Lehigh Valley Arts Salon
Let's Talk
On the Media
Perspectives
Plan Lehigh Valley
Q:LV
Radiolab
Restoring Petals
Roots and Resilience
Teen Connect
Teen Money Matters
Teen Scientist
The El-Chaar Chronicles
The Entrepreneurs' Club at WDIY
The Inside Dish
The Well-Being Report
Trailblazers
Twenties Toolbox
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On-Air Playlist
Rock/Pop/AAA
Two-Week Music Show Archive
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WDIY's Youth Media Program
About WDIY
Board of Directors
Contact Us
Employment Opportunities
LVCBA Meeting Schedule
On-Air Hosts
Staff
WDIY's Youth Media Program
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All Things Considered
Weekend Edition Saturday
Weekend Edition Sunday
Morning Edition
Fresh Air
All Things Considered
Weekend Edition Saturday
Weekend Edition Sunday
News
WDIY Local News
NPR Headline News
WDIY Local News
NPR Headline News
Shows and Podcasts
A Closer Look
Active Lehigh Valley
Charla Comunitaria
HerStory: Women Who Lead
Influence Unplugged: Celebrating Black Legacy
Lehigh Valley Arts Salon
Let's Talk
On the Media
Perspectives
Plan Lehigh Valley
Q:LV
Radiolab
Restoring Petals
Roots and Resilience
Teen Connect
Teen Money Matters
Teen Scientist
The El-Chaar Chronicles
The Entrepreneurs' Club at WDIY
The Inside Dish
The Well-Being Report
Trailblazers
Twenties Toolbox
Valley Voices
Young Valley Leaders
Your Financial Choices
A Closer Look
Active Lehigh Valley
Charla Comunitaria
HerStory: Women Who Lead
Influence Unplugged: Celebrating Black Legacy
Lehigh Valley Arts Salon
Let's Talk
On the Media
Perspectives
Plan Lehigh Valley
Q:LV
Radiolab
Restoring Petals
Roots and Resilience
Teen Connect
Teen Money Matters
Teen Scientist
The El-Chaar Chronicles
The Entrepreneurs' Club at WDIY
The Inside Dish
The Well-Being Report
Trailblazers
Twenties Toolbox
Valley Voices
Young Valley Leaders
Your Financial Choices
Short Features
At the Movies
Celtic Cultural Minute
Economic Pulse
Environmental Minute
Lehigh Valley Landmarks
Megan's Museum Minute
Shakespearean Insights
Something to Say
When Good Things Happen
At the Movies
Celtic Cultural Minute
Economic Pulse
Environmental Minute
Lehigh Valley Landmarks
Megan's Museum Minute
Shakespearean Insights
Something to Say
When Good Things Happen
Music
All Music Programs A-Z
Blues
Classical
Folk
Jazz
Late Night
On-Air Playlist
Rock/Pop/AAA
Two-Week Music Show Archive
WDIY Studio Sessions
Weekends
World Music
All Music Programs A-Z
Blues
Classical
Folk
Jazz
Late Night
On-Air Playlist
Rock/Pop/AAA
Two-Week Music Show Archive
WDIY Studio Sessions
Weekends
World Music
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Donate Your Vehicle
Foundations, Funds, and Government Support
Leadership Circle
Planned Giving
Underwriting/Business Support
Community Calendar
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WDIY Sponsored Events
View Discover Lehigh Valley Events
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About
About WDIY
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LVCBA Meeting Schedule
On-Air Hosts
Staff
WDIY's Youth Media Program
About WDIY
Board of Directors
Contact Us
Employment Opportunities
LVCBA Meeting Schedule
On-Air Hosts
Staff
WDIY's Youth Media Program
WDIY Directory
Board of Directors
On-Air Hosts
Staff
Board of Directors
Scott Dams
Board of Directors - President
Kevin Nadolski
Board of Directors - 1st Vice President
Kamran Afshar
Board of Directors - 2nd Vice President; Program Host
Shane McGee
Board of Directors - Treasurer; Program Host
Sharon Ettinger
Board of Directors - Secretary; Program Host
Melody Bradford
Board of Directors; Program Host
Sunny Ghai
Board of Directors
Arnie Lichten
Board of Directors - Member Representative; Program Host
Laura McHugh
Board of Directors
Aurea Ortiz
Board of Directors - Member Representative; Program Host
Maraleen Shields
Board of Directors
On-Air Hosts
Steve Aaronson
Program Host
Jack Adams
Program Host
Kamran Afshar
Board of Directors - 2nd Vice President; Program Host
Richard Allen
Program Host
Scott Allen
Program Host
Fury Anderson
Program Host
Thomas Ardizzone
Program Host
Doug Ashby
Program Host
Mike Balk
Program Host
Hasshan Batts
Program Host
John Beatty
Program Host
Carlos Benjamin
Program Host
Cynthia Berger
Program Host
Sandra Bieber
Program Host
Jeff Biro
Program Host
Melody Bradford
Board of Directors; Program Host
Stewart Brodian
Program Host
Luis Campos
Program Host
Steve Capwell
Program Host
Miguel Carey
Program Host
Geoff Chambers
Program Host
Dennis Christman
Program Host
Joe Chuk
Program Host
Steve Clendenning
Program Host
Audie Cohen
Program Host
Ann Connolly
Program Host
John Corrado
Program Host
Helen Cox
Program Host - Youth Media
Tim Dangler
Program Host
Bill Dautremont-Smith
Program Host
Rick Dee
Program Host
Jess Denke
Program Host
Marc Denke
Program Host
Pat DeWolfe
Program Host
Marc Dobbs
Program Host
John Dodds
Program Host
Michael Drabenstott
Program Host
Tom Druckenmiller
Program Host
Bridger Dunnagan
Program Host
Karen El-Chaar
Program Host
Megan Everett
Program Host
Ellis Finger
Program Host
Peter Fleming
Program Host
Mike Flynn
Program Host
Ken Foster
WDIY Voice Artist
Bill Fox
Program Host
Maxx Foxx
Program Host
Dave Fry
Program Host
Charles Gill
Program Host
Robin Gow
Program Host
Rubie Green
Program Host
Laurie Hackett
Program Host
Dina Hall
Program Host
Cheryl "Sally" Haughney
Program Host
Neil Hever
Operations Director
Shelly Hever
Program Host
Louis Holzman
Program Host
Susan Kalkhuis-Beam
Program Host
Sam Kennedy
Program Host
Georgia Keramas
Program Host
Keith Kelleher
Program Host
Lucille Kincaid
Program Host
Dan LaPorte
Program Host
Stephen Lavonier
Program Host
Rachel Leon
Program Host
Scott Levin
Program Host
George Libricz, Jr.
Program Host
Arnie Lichten
Board of Directors - Member Representative; Program Host
Grace Mansfield
Program Host
Olivia Mattson
Program Host - Youth Media
Jack McCallum
Program Host
Shane McGee
Board of Directors - Treasurer; Program Host
Richard McInerney
Program Host
Carter McKinney
Program Host
Mike McMillan
Program Host
Jon McNamara
Program Host
Barbara Miller
Program Host
Donna Mugavero
Program Host
Demetrius Mullen
Program Host
Mo Noretsky
Program Host
Aurea Ortiz
Board of Directors - Member Representative; Program Host
John Pearce
Program Host
Nick Petrella
Program Host
Julie Potter
Program Host
Rob Reagan
Program Host
Peter Reese
Program Host
Kate Riess
Program Host
Mike Riess
Program Host
Martin Richter
Program Host
Kate Scuffle
Program Host
Tracey Shaeffer
Program Host
Scott Sherk
Program Host
Aryash Shyam
Program Host - Youth Media
Laurie Siebert
Program Host
Tom Stathos
Program Host
Dillon Tanzos
Program Host
Andrew Tomlinson
Program Host
Megan van Ravenswaay
Program Host
Wally Vinovskis
Program Host
Rosalie Viscomi
Program Host
Lindsay Watson
Program Host
Rick Weaver
Program Host
Silagh White
Program Host
Norm Williams
Program Host
Paul Willistein
Program Host
Randy Wynne
Program Host
Maddie Yang
Program Host - Youth Media
Allen Zinnes
Program Host
James Zipprodt
News and Public Affairs Director
Staff
Margaret McConnell
Executive Director
Alison DelRe
Director of Community and Corporate Relations
Neil Hever
Operations Director
James Zipprodt
News and Public Affairs Director
Jessica Aviva
Development Strategist