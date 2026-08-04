Galactic Travels™ Top 20 Report for July, 2026
WDIY 88.1 FM Galactic Travels™ Top 20 for July, 2026.
Shows #1509 to #1513; 2-July-2026 to 30-July-2026
Reported in non-ranked, alphanumeric order.
Compiled by Bill Fox.
The Special Focus for June was Robert Schroeder.
ARTIST - ALBUM TITLE - LABEL
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Alias Zone featuring Robert Rich - Passage - none
Barry Schrader - Ambient:Aether - Ex Machina
Bernhard Wöstheinrich - Qualia 002 - Iapetus Music
Booth and Creek - Temporal Inversions - none
Cyberchump - Forming - Internal Combustion
David Helpling and Scott Reich - Through the Thought Horizon - Spotted
Peccary Music
Erik Wøllo - Gateway 2025 - Projekt
Forrest Smithson - Fragile - none
Jim Ottaway - Cosmic Odyssey - none
Philip Blackburn - Another Intensity - Neuma
Robert Schroeder - D.Mo Vol. 4 - Spheric Music
Robert Schroeder - Ferro OXID - Spheric Music
Robert Schroeder - Floating Music Edition 2023 - Spheric Music
Robert Schroeder - Observer - Spheric Music
Robert Schroeder - TimeWaves - Racket
Robert Scott Thompson - Cirrus - Aucourant
Steve Roach - Sentient Being - Projekt
Sulk Rooms - Songs of Soil - quiet details
Variant - While the Universe Sleeps - quiet details
XauriX XubatniX - From Now On - Aural Films