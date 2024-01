Galactic Travels™ Top 20 Report for January, 2024

WDIY 88.1 FM Galactic Travels™ Top 20 for January, 2024.

Shows #1392 to #1395; 4-January-2024 to 25-January-2024

Reported in non-ranked, alphanumeric order.

Compiled by Bill Fox.

The Special Focus for January was Michael Brückner.

ARTIST - ALBUM TITLE - LABEL

==========================

AeTopus - Cup - Spotted Peccary Music

Amongst Myselves - An Abandoned Day - Amongst Projects

B. Ashra - Dark Moments - Klangwirkstoff

Breiling and Brückner - Puuro Ja Silta - SynGate/Wave

Cosmic Ground - Area 23 - Studio Fleisch

Dirk Serries - Fluctuation of Being - Midira

Erik Wøllo - Cloud of Strings - Projekt

Forrest Smithson - Parallel Worlds: Epsilon Eridani B - none

Jörg Erren - Snapshots - SynGate

Kevin Keller - Evensong - Kevin Keller Music

Lambert - Bon Courage - Spheric Music

Michael Brückner - Astronauts Volume 2 disk 1 - Aural Films

Michael Brückner - Astronauts Volume 2 disk 2 - Aural Films

Michael Brückner - Astronauts Volume 2 disk 3 - Aural Flims

Michael Brückner - Test of Time - SynGate

Mindheal - Sounds of Dystopia - none

RNGMNN and Karina Dorin - Never Sleep Again - Winter-Light

Remy - The Other Side: Lost in Reality - Deserted Island Music

Steve Roach - Sanctuary of Desire - Projekt

Tomotsugu Nakamura - Antenna - Audiobulb