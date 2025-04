Galactic Travels™ Top 20 Report for March, 2025

WDIY 88.1 FM Galactic Travels™ Top 20 for March, 2025.

Shows #1440 to #1443; 6-March-2025 to 27-March-2025

Reported in non-ranked, alphanumeric order.

Compiled by Bill Fox.

The Special Focus for February was Awakenings.

ARTIST - ALBUM TITLE - LABEL

=================================================

3Hz - Landers - Utter East

AirSculpture - Awakenings Concert 85 part 2 - none

Beck, Prawos, Lankow - Deformiert - Iapetus Music

Blue Lily Commission - Awakenings Concert 85 part 1 - none

Craig Padilla - The Pulse of Life - OtherSide

Dino Pacifici - Beyond the Solar Influence - Scorpio Rising Music

fields we found - resolve: relate 02 - quiet details

George Wallace - Beyond Live - AirBorn Music

Jacek Doroszenko - Environmental Practice: Resin Arpeggio - Audiobulb

Juta Takahashi - Miyabi - Lunisolar

Memory Scale - Chapter Five - Audiobulb

Mindheal - Heart and Mind - Cyclical Dreams

OdNu and Ümlaut - Mitochondria Johatsu - Audiobulb

Onasander - Dawn Metrics - Winter-Light

Steve Roach - Crossing the Bridge - Timeroom Editions

Various Artists - Awakenings Concert 90 - none

Various Artists - Awakenings Concert 89 - none

Volker Lankow - Music For Delicate Times - Iapetus Music

Volker Lankow, Jörg Hüttemann, Uwe Schaale - In Memoriam: Jörg Hüttemann

- Iapetus Music

Xan Alexander - Ouroboros II - OtherSide