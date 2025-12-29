Galactic Travels™ Top 20 Report for December, 2025
WDIY 88.1 FM Galactic Travels™ Top 20 for December, 2025.
Shows #1479 to #1482; 4-December-2025 to 25-December-2025.
Reported in non-ranked, alphanumeric order.
Compiled by Bill Fox.
The Special Focus for November was Nerve Net.
ARTIST - ALBUM TITLE - LABEL
=================================================
Ümlaut - Musique de Film III - Audiobulb
Barry Schrader - Ambient: Aether - Ex Machina
BySenses - Desert Music Collection - Aural Films
Cyberchump - Forming - Internal Combustion
Dave Vosh - The Unknowable - Fuzzy Panda
David Helpling and Eric "The" Taylor - The Precious Dark - Spotted
Peccary Music
Dirk Serries - The Might of Stars Sublime - Audiophob
Ice Planet 9000 and Angelspit - The Nebula Suite - Black Pill Red Pill
Nerve Net - Before Beyond - Plus
Nerve Net - Nerve Net - Plus
Nerve Net - Reverse Lock - Plus
Nerve Net - Shadow Lounge - Plus
Planet of the ARPs - Planet of the ARPs 2 - Deserted Island Music
Raica - The Absence of Being - quiet details
Rudy Adrian - Along the Coppermine Ridge - Spotted Peccary Music
Sanger and Sanger - Extopia - quiet details
Seth Thorn - a curious doubling of terms - Audiobulb
Steve Roach and SoRIAH - Curandero - Projekt
Various Artists - Tone Science Module No.10: The Final Patch - DiN
dreamSTATE - The Drone Cycle - e-SPACE Editions