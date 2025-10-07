A Circular Food System with Josh Parr and Benjamin Cohen | Roots and Resilience

Maddie Yang is a student in WDIY's Youth Media Program. She is the host of <a href="https://www.wdiy.org/show/environmental-minute" target="_blank" link-data="{"cms.site.owner":{"_ref":"0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000","_type":"ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20"},"cms.content.publishDate":1746548062142,"cms.content.publishUser":{"_ref":"0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.content.updateDate":1746548062142,"cms.content.updateUser":{"_ref":"0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.directory.paths":[],"anchorable.showAnchor":false,"link":{"attributes":[],"cms.directory.paths":[],"linkText":"Environmental Minute","target":"NEW","attachSourceUrl":false,"url":"https://www.wdiy.org/show/environmental-minute","_id":"00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0001","_type":"ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a"},"_id":"00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0000","_type":"809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288"}">Environmental Minute</a>, providing listeners a glimpse into the world of environmental sustainability. She also is a roating host of the limited series for April 2025, <a href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" data-cms-id="00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000" data-cms-href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" link-data="{"cms.site.owner":{"_ref":"0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000","_type":"ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20"},"cms.content.publishDate":1744394709469,"cms.content.publishUser":{"_ref":"0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.content.updateDate":1744394709469,"cms.content.updateUser":{"_ref":"0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.directory.paths":[],"anchorable.showAnchor":false,"link":{"linkText":"Roots and Resilience","attributes":[],"attachSourceUrl":false,"item":{"_ref":"00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000","_type":"a582b839-295b-38ac-8471-6f9eda5f0ffb"},"cms.directory.paths":[],"_id":"00000196-2606-d697-a5fe-278f95030000","_type":"c3f0009d-3dd9-3762-acac-88c3a292c6b2"},"_id":"00000196-2606-d697-a5fe-278f94fb0000","_type":"809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288"}">Roots and Resilience</a>.