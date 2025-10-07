© 2025
Roots and Resilience

A Circular Food System with Josh Parr and Benjamin Cohen | Roots and Resilience

By Maddie Yang
Published October 7, 2025 at 2:59 PM EDT
Professor Benjamin Cohen, member of Lafayette's LaFarm Advisory Board (left), and Josh Parr, Farm Manager at LaFarm (right).
On this episode, Maddie Yang is joined by Professor Benjamin Cohen and farmer Josh Parr of LaFarm, Lafayette College's working farm and community garden. They discuss how it helps create a circular path for agriculture throughout the community, and how they're adjusting for obstacles like climate change.

Benjamin and Josh discuss the topics of food dignity and the justice centered approach that LaFarm follows. They also share the vast impacts the farm has had on Easton and the students who have been involved.

Roots and Resilience celebrates the individuals and communities who are making a difference in the fight for a sustainable future. Catch new episodes the first Tuesday of each month at 6 PM following All Things Considered.

(Original air-date: 10/7/25)

Roots and Resilience Benjamin CohenJosh ParrLaFarm at Lafayette CollegesustainabilityagricultureFood Insecurity
Maddie Yang
Maddie Yang is a student in WDIY's Youth Media Program. She is the host of <a href="https://www.wdiy.org/show/environmental-minute" target="_blank" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1746548062142,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1746548062142,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;anchorable.showAnchor&quot;:false,&quot;link&quot;:{&quot;attributes&quot;:[],&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;linkText&quot;:&quot;Environmental Minute&quot;,&quot;target&quot;:&quot;NEW&quot;,&quot;attachSourceUrl&quot;:false,&quot;url&quot;:&quot;https://www.wdiy.org/show/environmental-minute&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0001&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a&quot;},&quot;_id&quot;:&quot;00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">Environmental Minute</a>, providing listeners a glimpse into the world of environmental sustainability. She also is a roating host of the limited series for April 2025, <a href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" data-cms-id="00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000" data-cms-href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1744394709469,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1744394709469,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;anchorable.showAnchor&quot;:false,&quot;link&quot;:{&quot;linkText&quot;:&quot;Roots and Resilience&quot;,&quot;attributes&quot;:[],&quot;attachSourceUrl&quot;:false,&quot;item&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;a582b839-295b-38ac-8471-6f9eda5f0ffb&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;_id&quot;:&quot;00000196-2606-d697-a5fe-278f95030000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;c3f0009d-3dd9-3762-acac-88c3a292c6b2&quot;},&quot;_id&quot;:&quot;00000196-2606-d697-a5fe-278f94fb0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">Roots and Resilience</a>.
See stories by Maddie Yang
