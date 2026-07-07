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WDIY Headlines
Roots and Resilience

Eating for a Better Tomorrow with Jason Sizemore | Roots and Resilience

By Maddie Yang
Published July 7, 2026 at 4:38 PM EDT

On this episode, Maddie Yang talks with Jason Sizemore, owner of Butterhead Kitchen, a local business offering vegan cooking classes and catered events, about his mission to dispel misconceptions about vegan eating and encourage others to try it in their own way.

Jason shares what sparked his shift to veganism and the various benefits a vegan lifestyle could have for different people. He also gives a glimpse into the substitutions he makes to turn common dishes vegan and explores whether veganism has grown in popularity.

Roots and Resilience celebrates the individuals and communities who are making a difference in the fight for a sustainable future. Catch new episodes the first Tuesday of each month at 6 PM following All Things Considered.

(Original air-date: 7/7/26)

Tags
Roots and Resilience Jason SizemoreButterhead KitchenVegansustainabilityHealth
Maddie Yang
Maddie Yang is a student in WDIY's Youth Media Program. She is the host of <a href="https://www.wdiy.org/show/environmental-minute" target="_blank" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1746548062142,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1746548062142,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;anchorable.showAnchor&quot;:false,&quot;link&quot;:{&quot;attributes&quot;:[],&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;linkText&quot;:&quot;Environmental Minute&quot;,&quot;target&quot;:&quot;NEW&quot;,&quot;attachSourceUrl&quot;:false,&quot;url&quot;:&quot;https://www.wdiy.org/show/environmental-minute&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0001&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a&quot;},&quot;_id&quot;:&quot;00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">Environmental Minute</a>, providing listeners a glimpse into the world of environmental sustainability. She also is a roating host of the limited series for April 2025, <a href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" data-cms-id="00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000" data-cms-href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1744394709469,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1744394709469,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;anchorable.showAnchor&quot;:false,&quot;link&quot;:{&quot;linkText&quot;:&quot;Roots and Resilience&quot;,&quot;attributes&quot;:[],&quot;attachSourceUrl&quot;:false,&quot;item&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;a582b839-295b-38ac-8471-6f9eda5f0ffb&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;_id&quot;:&quot;00000196-2606-d697-a5fe-278f95030000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;c3f0009d-3dd9-3762-acac-88c3a292c6b2&quot;},&quot;_id&quot;:&quot;00000196-2606-d697-a5fe-278f94fb0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">Roots and Resilience</a>.
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