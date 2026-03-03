© 2026
Roots and Resilience

"Establishing a Food Culture" with Jason Grauer | Roots and Resilience

By Maddie Yang
Published March 3, 2026 at 3:10 PM EST

On this episode, Maddie Yang welcomes Jason Grauer, Executive Director at Stone Barns Center for Food and Agriculture in Tarrytown, NY. The non-profit farm and agricultural education and research center seeks to catalyze an ecological food culture in the Hudson Valley.

Jason talks about the carrot that launched his fascination with seeds and genetics. He also talks about what the 80-acre location looks like, the work the organization does to change people's mindset about farming, and the collaboration between the farm and the restaurant on the property.

Roots and Resilience celebrates the individuals and communities who are making a difference in the fight for a sustainable future. Catch new episodes the first Tuesday of each month at 6 PM following All Things Considered.

(Original air-date: 3/3/26)

Roots and Resilience Jason GrauerStone Barns Center for Food & AgricultureFarmingsustainabilityfood system
Maddie Yang
Maddie Yang is a student in WDIY's Youth Media Program. She is the host of <a href="https://www.wdiy.org/show/environmental-minute" target="_blank" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1746548062142,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1746548062142,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;anchorable.showAnchor&quot;:false,&quot;link&quot;:{&quot;attributes&quot;:[],&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;linkText&quot;:&quot;Environmental Minute&quot;,&quot;target&quot;:&quot;NEW&quot;,&quot;attachSourceUrl&quot;:false,&quot;url&quot;:&quot;https://www.wdiy.org/show/environmental-minute&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0001&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a&quot;},&quot;_id&quot;:&quot;00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">Environmental Minute</a>, providing listeners a glimpse into the world of environmental sustainability. She also is a roating host of the limited series for April 2025, <a href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" data-cms-id="00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000" data-cms-href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1744394709469,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1744394709469,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;anchorable.showAnchor&quot;:false,&quot;link&quot;:{&quot;linkText&quot;:&quot;Roots and Resilience&quot;,&quot;attributes&quot;:[],&quot;attachSourceUrl&quot;:false,&quot;item&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;a582b839-295b-38ac-8471-6f9eda5f0ffb&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;_id&quot;:&quot;00000196-2606-d697-a5fe-278f95030000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;c3f0009d-3dd9-3762-acac-88c3a292c6b2&quot;},&quot;_id&quot;:&quot;00000196-2606-d697-a5fe-278f94fb0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">Roots and Resilience</a>.
