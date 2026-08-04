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Roots and Resilience

The Greener Side with Steve Olshevski, Lynn Rothman and Benjamin Felzer | Roots and Resilience

By Maddie Yang
Published August 4, 2026 at 3:24 PM EDT
Vitali Adutskevich
/
Pexels

On this episode, Maddie Yang is joined by Steve Olshevski, Lynn Rothman and Benjamin Felzer of the Bethlehem Environmental Advisory Council to explore their mission to create a city that generations to come can inherit.

The group talks about some of the current initiatives they're working on, from suggesting new ordinances for the city's trees to reducing the community's carbon footprint. They also share what sustainability means to them and how their work seeks to expand beyond it.

Roots and Resilience celebrates the individuals and communities who are making a difference in the fight for a sustainable future. Catch new episodes the first Tuesday of each month at 6 PM following All Things Considered.

(Original air-date: 8/4/26)

Tags
Roots and Resilience Steve OlshevskiLynn RothmanBenjamin FelzerBethlehem Environmental Advisory Councilsustainability
Maddie Yang
Maddie Yang is a student in WDIY's Youth Media Program. She is the host of <a href="https://www.wdiy.org/show/environmental-minute" target="_blank" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1746548062142,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1746548062142,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;anchorable.showAnchor&quot;:false,&quot;link&quot;:{&quot;attributes&quot;:[],&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;linkText&quot;:&quot;Environmental Minute&quot;,&quot;target&quot;:&quot;NEW&quot;,&quot;attachSourceUrl&quot;:false,&quot;url&quot;:&quot;https://www.wdiy.org/show/environmental-minute&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0001&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a&quot;},&quot;_id&quot;:&quot;00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">Environmental Minute</a>, providing listeners a glimpse into the world of environmental sustainability. She also is a roating host of the limited series for April 2025, <a href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" data-cms-id="00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000" data-cms-href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1744394709469,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1744394709469,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;anchorable.showAnchor&quot;:false,&quot;link&quot;:{&quot;linkText&quot;:&quot;Roots and Resilience&quot;,&quot;attributes&quot;:[],&quot;attachSourceUrl&quot;:false,&quot;item&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;a582b839-295b-38ac-8471-6f9eda5f0ffb&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;_id&quot;:&quot;00000196-2606-d697-a5fe-278f95030000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;c3f0009d-3dd9-3762-acac-88c3a292c6b2&quot;},&quot;_id&quot;:&quot;00000196-2606-d697-a5fe-278f94fb0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">Roots and Resilience</a>.
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