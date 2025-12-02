© 2025
Roots and Resilience

The Founders of Organic Agriculture with Arash Ghale | Roots and Resilience

By Maddie Yang
Published December 2, 2025 at 3:55 PM EST
Alejandro Barron
/
Pexels

On this episode, Maddie Yang sits down with Arash Ghale, a member of the Rodale Institute's research team, to explore Rodale's groundbreaking work in organic farming. Arash explains the differences between organic and conventional agriculture, and what regenerative farming looks like.

Arash shares more about Rodale's work across the country and internationally, and shares some of his experience researching specialty crops.

Roots and Resilience celebrates the individuals and communities who are making a difference in the fight for a sustainable future. Catch new episodes the first Tuesday of each month at 6 PM following All Things Considered.

(Original air-date: 12/2/25)

Maddie Yang
Maddie Yang is a student in WDIY's Youth Media Program. She is the host of <a href="https://www.wdiy.org/show/environmental-minute" target="_blank" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1746548062142,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1746548062142,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000018a-b348-d8b5-a1da-fb580a9c0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;anchorable.showAnchor&quot;:false,&quot;link&quot;:{&quot;attributes&quot;:[],&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;linkText&quot;:&quot;Environmental Minute&quot;,&quot;target&quot;:&quot;NEW&quot;,&quot;attachSourceUrl&quot;:false,&quot;url&quot;:&quot;https://www.wdiy.org/show/environmental-minute&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0001&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a&quot;},&quot;_id&quot;:&quot;00000196-a660-d3cc-a5de-a7e2682d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">Environmental Minute</a>, providing listeners a glimpse into the world of environmental sustainability. She also is a roating host of the limited series for April 2025, <a href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" data-cms-id="00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000" data-cms-href="https://www.wdiy.org/show/roots-and-resilience" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017a-4483-d15b-a7fb-4fb7df130000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1744394709469,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1744394709469,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-a235-d2e6-ab7f-feb525b30000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;anchorable.showAnchor&quot;:false,&quot;link&quot;:{&quot;linkText&quot;:&quot;Roots and Resilience&quot;,&quot;attributes&quot;:[],&quot;attachSourceUrl&quot;:false,&quot;item&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;00000195-ed43-dd20-a5ff-ed5febcc0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;a582b839-295b-38ac-8471-6f9eda5f0ffb&quot;},&quot;cms.directory.paths&quot;:[],&quot;_id&quot;:&quot;00000196-2606-d697-a5fe-278f95030000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;c3f0009d-3dd9-3762-acac-88c3a292c6b2&quot;},&quot;_id&quot;:&quot;00000196-2606-d697-a5fe-278f94fb0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">Roots and Resilience</a>.
