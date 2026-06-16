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PA Shakespeare Festival: The Complete Works of Jane Austen, Abridged

The Complete Works of Jane Austen

PA Shakespeare Festival: The Complete Works of Jane Austen, Abridged

Experience Austen’s world in a whirlwind tour through Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Emma, and more, condensed into 80 minutes. Three actors bring Austen’s heroines, heroes, cads, and clowns to life with fast costume changes, sharp humor, and modern mischief.

Schubert Theatre at DeSales University
Every week through Jul 12, 2026.
Sunday: 02:00 PM - 03:20 PM
Tuesday: 06:30 PM - 07:50 PM
Wednesday: 07:30 PM - 08:50 PM
Thursday: 07:30 PM - 08:50 PM
Friday: 07:30 PM - 08:50 PM
Saturday: 02:00 PM - 03:20 PM
Get Tickets

Event Supported By

Pennsylvania Shakespeare Festival
610-282-WILL
pashakespeare.org
Schubert Theatre at DeSales University
2755 Station Ave
Center Valley, Pennsylvania 18034
610-282-1100
https://www.desales.edu/news-events/act-1-productions/the-labuda-center