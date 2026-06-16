Kay Walking Stick / Hudson River School
Kay Walking Stick / Hudson River School
Kay WalkingStick / Hudson River School brings together works by contemporary Cherokee artist Kay Walking Stick with nineteenth-century Hudson River School paintings, creating a conversation about American landscape, identity, memory, and the land’s layered histories.
Allentown Art Museum
Free
Every week through Oct 11, 2026.
Sunday: 11:00 AM - 04:00 PM
Thursday: 11:00 AM - 04:00 PM
Friday: 11:00 AM - 04:00 PM
Saturday: 11:00 AM - 04:00 PM
Sunday: 11:00 AM - 04:00 PM
Thursday: 11:00 AM - 04:00 PM
Friday: 11:00 AM - 04:00 PM
Saturday: 11:00 AM - 04:00 PM
Event Supported By
Allentown Art Museum
(610) 432-4333
Allentown Art Museum
31 North 5th StreetAllentown, Pennsylvania 18101
(610) 432-4333
askus@allentownartmuseum.org