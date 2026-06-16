© 2026
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
🎧 We've wrapped up the on-air portion of WDIY's 2026 Spring Fund Drive — but there's still time to make a donation in support of your listening. Click here to give. 💚

Kay Walking Stick / Hudson River School

William Langson Lathrop (American, 1859–1938), Shepherdess, Sheep at Sunset, 1888, etching on Japanese vellum. Purchase: SOTA Print Fund, 1998. (1998.11.3)

Kay Walking Stick / Hudson River School

Kay WalkingStick / Hudson River School brings together works by contemporary Cherokee artist Kay Walking Stick with nineteenth-century Hudson River School paintings, creating a conversation about American landscape, identity, memory, and the land’s layered histories.

Allentown Art Museum
Free
Every week through Oct 11, 2026.
Sunday: 11:00 AM - 04:00 PM
Thursday: 11:00 AM - 04:00 PM
Friday: 11:00 AM - 04:00 PM
Saturday: 11:00 AM - 04:00 PM
Get Tickets

Event Supported By

Allentown Art Museum
(610) 432-4333
http://www.allentownartmuseum.org
Allentown Art Museum
31 North 5th Street
Allentown, Pennsylvania 18101
(610) 432-4333
askus@allentownartmuseum.org
http://www.allentownartmuseum.org