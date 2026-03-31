WDIY Special Feature: Hand-Crafted Music

Tuesday, March 31, 2026 | 6:00 - 6:30 PM

WDIY's James Zipprodt presents an interview with a unique musician from Northampton, Pennsylvania: Bruce Gaston, aka "Mr. Handman" who is a manualist — meaning he plays music using only his hands.

Mr. Gaston has released an album, Mr. Handman: Amazing Feats on Musical Hands, and previously appeared on NPR's All Things Considered in 2000 via WDIY's studios.

James catches up with Mr. Gaston 26 years later after his All Things Considered appearance.